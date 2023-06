Einigung der EU-Innenminister: Asylverfahren in der EU sollen verschärft werden

Stand: 08.06.2023, 21:04 Uhr

Die Asylverfahren in der EU sollen deutlich verschärft werden. Bei einem Innenministertreffen in Luxemburg stimmte eine ausreichend große Mehrheit an Mitgliedstaaten für umfassende Reformpläne. Das teilte der schwedische EU-Ratsvorsitz nach stundenlangen Verhandlungen mit.