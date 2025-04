Geschmuggeltes Cannabis am Flughafen Köln Bonn

Immer mehr Cannabis-Schmuggel aus den USA • Jede Nacht kommen am Flughafen Köln/Bonn per Paktfracht kiloweise Marihuana und Haschisch an. Der Cannabis-Schmuggel nimmt laut Zoll deutlich zu. Zollbeamte durchsuchen auf dem NRW-Flughafen nachts Hunderte Pakete aus aller Welt. Per Paketfracht versuchen Drogenhändler, in großen Mengen Marihuana und Haschisch nach Deutschland zu schicken. Viele Schmuggler machen sich neuerdings meist nicht einmal mehr die Mühe, das Marihuana in den Paketsendungen zwischen anderen Produkten zu verstecken. Andere gehen mit mehr Sorgfalt vor. So hatte ein Absender aus Thailand die Drogen in einer Deckenleuchte eingebaut.

Prozess gegen Meta-Konzern wegen Instagram- und Whatsapp-Übernahme • Für Meta beginnt heute in Washington ein Kartellprozess, durch den der Konzern Instagram und Whatsapp verlieren könnte. Der Vorwurf: Meta habe die jungen Start-ups Instagram und Whatsapp in den Jahren 2012 und 2014 übernommen, um sie daran zu hindern, zu eigenständigen Konkurrenten heranzuwachsen. In den Augen der FTC (Federal Trade Commission) ist das ein Verstoß gegen das amerikanische Kartellrecht.

Grüner Wasserstoff: Deutschland und Algerien starten Zusammenarbeit • In Algier bestätigen Vertreter Deutschlands und Algeriens heute ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff. Aus Mitteln der EU und aus Berlin sollen dafür laut Entwicklungsministerium rund 28 Millionen Euro aufgewendet werden. Vor einem Jahr hatten beide Länder - anlässlich eines Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Habeck - eine verstärkte Zusammenarbeit im Wasserstoffsektor vereinbart.

DAS WETTER IN NRW

Sonne und Wolken im Wechsel • Der Morgen startet wolkig oder locker bewölkt. Nebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf. Danach wechseln sich bis zum Abend Sonnenschein und Wolkenfelder ab und Schauer bilden sich nur vereinzelt. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad.