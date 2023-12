Silvester-Nacht in NRW halbwegs trocken - aber windig

In der Silvesternacht ist es teils aufgelockert, teils dicht bewölkt. Zunächst regnet es nur vereinzelt, doch vom Niederrhein und Münsterland her wird es im Laufe der Nacht wieder verbreitet nass.

Wetter an Neujahr: Wolken überwiegen

Am Neujahrstag überwiegen die Wolken und gelegentlich ziehen Schauer durch. Zwischendurch versucht die Sonne ihr Glück. Am ehesten gelingt es ihr, sich am Nordrand des Hohen Venns und der Eifel sowie in der Kölner Bucht öfter durchzusetzen.

Das neue Jahr beginnt windig

Von den Temperaturen her beginnt das neue Jahr wie das alte aufhörte, nämlich mild mit 7 bis 10, in den Hochlagen mit 3 bis 6 Grad. Der Südwestwind weht weiterhin mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen, im Hohen Venn und in der Eifel auch mit einzelnen Sturmböen.

Der wenige Regen an Silvester und Neujahr kann die Menschen in den Hochwasser-Regionen ein wenig durchatmen lassen. Aber nicht lange. Ab Dienstag droht Dauerregen: