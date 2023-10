Fußgänger im Dunkeln: Dreifach höheres Unfallrisiko

Dortmund am Samstagabend. Zwei Kinder rennen bei Dunkelheit zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Eine Autofahrerin erkannte laut Polizei die Gefahr, konnte aber trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ihr Auto erfasste einen Zehnjährigen. Er wurde schwer verletzt.

Bereits am Freitag hatte es im Ruhrgebiet zwei Unfälle in der Dunkelheit gegeben, bei denen Kinder verletzt wurden. Dabei sollen in Dortmund zwei Elfjährige bei Rot über eine Ampel gelaufen sein. Die Kinder wollten offenbar noch eine Bahn erreichen, so die Polizei. Beide wurden von einem Auto erfasst und kamen ins Krankenhaus. In Witten wurde ebenfalls im Dunkeln ein sechs Jahre alter Junge verletzt, als er mit anderen Kindern die Straße an einer Fußgängerampel überquerte, um zur gegenüberliegenden Schule zu gehen.

Bei Dunkelheit sinkt die Sehleistung

Laut Polizei haben Fußgänger in der Dunkelheit ein dreifach höheres Unfallrisiko. Hinzu kommt: Bei Nacht sinkt die Sehleistung des menschlichen Auges auf fünf Prozent des Tageswertes.