Ernie, Bert, Grobi, Tiffy und Samson: 50 Jahre Sesamstraße

1969 wird die erste Folge der "Sesame Street", wie das Original heißt, in den USA ausgestrahlt. Die Sendung richtete sich an Kinder aus sozial schwächeren Familien. Die wohl bekanntesten Bewohner der Sesamstraße sind Ernie (links) und Bert: Sie leben in einer gemeinsamen Wohnung und tragen am liebsten Gestreiftes.