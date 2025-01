IT-Check für Kommunen: Millionen Ausgabe mit fraglicher Wirkung

Große Städte, darunter Köln und Aachen, hatten zwar Interesse und teils sogar schon einen Termin vereinbart. Ihnen wurde vom Land und dem IT -Dienstleister aber abgesagt. Man wolle sich auf kreisangehörige Städte fokussieren, habe es geheißen.

IT -Test prüft nicht das empfohlene Mindestniveau für Kommunen ab

Das lässt an der Sinnhaftigkeit des Tests zweifeln. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI , fragt der Test des Unternehmens Bechtle nicht das BSI -Niveau „ Weg in die Basisabsicherung “, kurz WiBa , ab. Dieses hat das BSI als Mindestsicherheitsniveau für Kommunen entwickelt.

„Aus Sicht des BSI sollten WiBa und letztlich der IT-Grundschutz aber das kurz- bis mittelfristige Ziel für das Schutzniveau der Kommunen sein “, so ein Sprecher. „Ich frage mich schon, warum der nicht angewandt wird. WiBa ist extra für kleine Kommunen entwickelt. Alles was nochmal unter dem WiBa bleibt, ist dann eigentlich nicht gut genug “, sagt Jens Langguth, IT -Sicherheits-Experte beim TÜV Rheinland.

Wenn der vom Land spendierte Test ein niedrigeres Niveau abfragt als die Kommune vorhält, könne der Test quasi umsonst sein. Das hieße dann aber noch nicht, dass das Niveau der BSI -Empfehlung entspreche.

Scheitert es am Ende am Geld?

Warum Bechtle und Land sich für diesen Test entschieden haben, wollten beide auf WDR -Anfrage nicht beantworten. „ Der „IT-Check für Kommunen“ im Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Kommunen bei der Identifikation von Schwachstellen “, so ein Ministeriumssprecher.

Norbert Pohlmann, Experte für Internet-Sicherheit

Für Norbert Pohlmann gibt es für den Test nur eine Erklärung: Zu wenig Geld. „Es ist besser den Bechtle-Test mit dem verfügbaren Geld zu machen, als nichts zu machen. Die Kritik daran ist aber gerechtfertigt. Trotzdem ist es ein guter erster Schritt “, so der Professor für IT -Sicherheit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen.

Fraglich bleibt, was mit gefundenen Schwachstellen geschieht. Das Schließen kann teuer sein. Das Ministerium verweist da auf die Verantwortung der Städte und Gemeinden, die daher auch die Kosten tragen müssten.

Städte und Opposition im Landtag fordern Finanzhilfen

„ Eine Beteiligung an der Sicherung der digitalen Infrastruktur wäre sachlich gerechtfertigt “, sagt Wittens IT -Dezernent Matthias Kleinschmidt. Er musste seine Stadtverwaltung schon aus den Folgen eines Hackerangriffs führen. Andere Städte wie Leverkusen oder Warendorf gehen bei der Forderung nach Geld für die IT -Sicherheit mit.

Unterstützung bekommen sie von SPD - und FDP -Fraktion im Landtag. Die SPD fordert das Land auf, Finanzmittel freizumachen. Zum IT -Sicherheitscheck kündigt Sebastian Watermeier ( SPD ) weitere Fragen im nächsten Digitalausschuss an. Er habe den Eindruck, dass „hier etwas an den gesetzlich vorgeschriebenen Wegen vorbei schnell unter Dach und Fach gebracht werden sollte .“

Und FDP -Digitalpolitikerin, Angela Freimuth, fordert Nachbesserungen bei dem IT -Check. „ Es wäre mehr als wünschenswert, dass IT-Checks stärker auf die spezifischen Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen aller Kommunen, unabhängig von ihrer Größe, abgestimmt sind “, so die Politikerin.

