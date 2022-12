Die Macht der Bilder: Selenskyjs historische Rede im US-Kongress

Sätze eines Hollywood-Actionhelden

Der ukrainische Präsident erschien vor dem Kongress in militärischer Kleidung, wie er sie seit Kriegsbeginn trägt. " Man hätte sich auch nicht vorstellen können, dass er seine Rede im Anzug hält ", sagt Christian Kirchmeier. Der Germanist beschäftigte sich unter anderem damit, wie sich Politiker möglichst authentisch inszenieren. Dem ukrainischen Präsidenten sei es gelungen, eine Einheit zwischen Demokraten und Republikanern herzustellen.

"In einem Land, das so stark gespalten ist wie die USA, ist das bemerkenswert." Forscher Christian Kirchmeier

Das sei aber weniger der Rede als solcher geschuldet, so der Wissenschaftler gegenüber dem WDR. " Sätze wie ‚Die Ukraine ist gesund und munter' (alive and kicking) sind Aussagen, die flapsig wirken ", sagt er. Sie erinnerten eher an einen Hollywood-Actionhelden.

Allerdings seien die Worte, die Selenskyj gewählt hat, auch nicht so entscheidend gewesen wie der Moment, in dem er vor den US-Kongress getreten ist. " Er kam zu einer Zeit, in der fraglich ist, ob die Unterstützungen für die Ukraine weiterfließen wie bisher ."

Hilfe für die Ukraine als Investition

In dieser Situation betonte Selenskyj, dass es sich bei der Unterstützung nicht um eine Spende handle, sondern um eine Investition. " Hier spricht er die USA in ihrem Pragmatismus an – damit, dass sich die Investition auszahlen wird ."