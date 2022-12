Selenskyj besucht USA: Neue Waffen für die Ukraine

Erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn

Die Reise in die USA ist Selenskyjs erster Auslandsaufenthalt seit Kriegsbeginn am 24. Februar. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne - etwa beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau - ließ er sich stets aus der Ukraine zuschalten. Dass Selenskyj bei seinem symbolträchtigen Staatsbesuch nach Washington und nicht nach Berlin, Brüssel, Paris oder London reist, kommt für den Militärexperte Wiegold " nicht überraschend ". Die USA seien nun mal " der wichtigste Lieferant für Waffen an die Ukraine ".

Aktuell gebe es in den USA eine politische Diskussion, wie es mit der Unterstützung der Ukraine weitergehen solle. Daher sei Selenskyjs Ziel, vor allem den US-Kongress zu überzeugen. " Er muss zusehen, dass er eine möglichst breite Unterstützung - auch parteiübergreifend - in Washington bekommt ", sagte Wiegold. Ohne weitere Waffenlieferungen der USA habe die Ukraine " ein Problem ".

Russland kritisiert Selenskyjs USA-Besuch

Russland hat Selenskyjs Reise und die angekündigten neuen Waffenlieferungen kritisiert. " Das alles führt zweifellos zu einer Verschärfung des Konflikts und verheißt an sich nichts Gutes für die Ukraine ", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Parallel zu Selenskyjs Flug in die USA wird Kremlchef Wladimir Putin in Moskau eine erweiterte Sitzung des Verteidigungsministeriums leiten. Peskow bestätigte, dass der 70-Jährige dabei eine "ziemlich umfangreiche" Rede halten werde. Dabei solle es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen.