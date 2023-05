Achtung, giftig: Schwarzblaue Ölkäfer auch in NRW

Er ist auch bekannt als Maiwurm, Blasenkäfer oder Pflasterkäfer, gemeinhin nennt man ihn aber den Ölkäfer. Das Insekt hat es in sich, denn im schlimmsten Fall kann sein Gift für Menschen tödlich sein. Was hat es auf sich mit diesem Tier? Wo müssen wir mit ihm rechnen? Und vor allem: Was gilt es zu beachten?

Wer das giftige Krabbeltier in seinem Garten entdeckt, für den gilt: Keine Panik. Der Ölkäfer ist tatsächlich giftig, aber wer das Tier nur anschaut, ist nicht in Gefahr. Kontakt gilt es aber zu vermeiden. Das Insekt des Jahres 2020 mag sandige Böden und liebt die Nester von Wildbienen. Schaffen es die Larven in ein geeignetes Nest, fressen sie die Eier der Biene und die dortigen Vorräte. Der Ölkäfer ist also nicht nur giftig, sondern auch ein Schmarotzer.