Abtreibung entkriminalisieren: Was sich ändern könnte

Die Kommission unterteilt die Schwangerschaft in drei Phasen: Demnach empfiehlt das Gremium, eine Abtreibung in den ersten zwölf Wochen in jedem Fall straffrei zu stellen und als rechtmäßig zu kennzeichnen. Es stünde dem Gesetzgeber frei, das mit einer Beratungspflicht zu verbinden. In der mittleren Phase, bis zur 22. Woche, könne der Gesetzgeber entscheiden, unter welchen Voraussetzungen ein Abbruch straffrei sein solle. Ab der 22. Woche sei der Abbruch rechtswidrig.

Lauterbach sieht schlechte Versorgungssituation für Frauen

Ob sich die Ampel-Regierung den Vorschlägen anschließt und den umstrittenen Paragrafen 218 nun ganz oder teilweise abschafft? Zumindest Familienministerin Paus versieht ihre Posts zum Thema auf dem Kurznachrichtendienst X gerne mit dem Hashtag #wegmit218.

Lauterbach will mehr Abtreibungs-Praxen und -Kliniken

Und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht Handlungsbedarf. Ihn stört vor allem die geringe Anzahl an Beratungsstellen, Kliniken und Praxen: " Wir haben keine gute Versorgungssituation für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch benötigen oder wollen ", sagte er der ARD. In vielen Regionen Deutschlands sei es " zu schwer " für die Betroffenen, zuverlässige und schnelle Hilfe zu erhalten.

NRW: 22.000 Abtreibungen in 150 Praxen und Kliniken