Wechselunterricht an NRW-Schulen: Kommt er oder kommt er nicht?

Abstand halten ist in diesen Pandemie-Zeiten das oberste Gebot. Doch in Klassenräumen ist das nicht immer so ohne weiteres machbar. Die Lösung könnte lauten: Unterricht im Schichtbetrieb. Die eine Hälfte der Schüler ist in der einen Woche vor Ort, die andere Hälfte schaltet sich von zu Hause aus online dazu. In der Woche darauf erfolgt dann ein Wechsel.

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer beharrten bislang strikt auf Präsenzunterricht an den Schulen. Doch auf Druck des Kanzleramtes wird in Deutschland nun möglich, was die NRW -Landesregierung unbedingt vermeiden wollte: Wenn der Inzidenzwert in einzelnen Corona-Hotspots auf 200 steigt, können Schüler ab der 8. Klasse in einen " hybriden Unterricht " aufgeteilt werden, um mehr Platz in den Klassenräumen zu schaffen.