37 Schrotkugeln im Körper - Iraner schafft Flucht nach NRW

Vermeintliche Ärzte entpuppen sich als Apotheker und Student

Said erfuhr, dass angeblich junge Mediziner in der Stadt Ghazvin, etwa 150 Kilometer von Teheran entfernt, ein Haus gemietet haben und die Verletzten behandeln. Said fuhr mit seiner Frau dorthin. Doch die vermeintlichen Ärzte entpuppten sich als Apotheker und Medizinstudent – viel zu unerfahren für eine aufwändige OP. Nur vier bis fünf Kugeln konnten sie aus dem Rücken von Said herausoperieren.

Said litt weiter qualvolle Schmerzehn. Mit den restlichen Kugeln im Körper fuhr er schließlich zwei Monate später mit einem Schleuser zunächst in die Türkei. Dann flog er mit falschen Papieren nach Düsseldorf. Noch am Flughafen beantragte er Asyl. Jetzt lebt der Iraner in einer Geflüchtetenunterkunft in Bielefeld.