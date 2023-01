Warum Bundeskanzler Scholz durch Südamerika reist

Im Schatten der Energiekrise in Europa sucht Olaf Scholz in Südamerika Verbündete. Es geht um ein Freihandelsabkommen, Energiesicherheit, wichtige Rohstoffe und auch den Klimaschutz. Eine wichtige Reise also.

Das Freihandelsabkommen

Seit Jahren liegt das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf Eis. Der Staatenverbund - derzeit gehören Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien dazu - zählt zu den größten Wirtschaftsgemeinschaften der Welt und ist mit Kriegsbeginn in der Ukraine für die EU noch relevanter geworden.

Die vier Länder verfügten über eine " zum Teil erfolgversprechende industrielle Infrastruktur ". Das ist die Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. " Sowohl für die nachhaltige Gewinnung von Rohstoffen und Energie, als auch für die Diversifikation von Lieferketten und Absatzmärkten sind Länder wie Brasilien, Chile und auch Argentinien überaus prädestiniert ", sagt der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adria.

Ein Knackpunkt beim Freihandelsabkommen mit der EU: Der Umweltschutz ist Bestandteil der Vereinbarung. Bislang wurde das Abkommen nicht ratifiziert, weil Brasiliens abgewählter Präsident Jair Bolsonaro die Abholzung des Regenwaldes am Amazonas vorangetrieben hatte. Mit dem Regierungswechsel in Brasilien könnte der jahrelange Stillstand nun enden.

" Die Verhandlungen haben nun schon lange genug gedauert ", sagte Kanzler Olaf Scholz nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Ángel Fernández in Buenos Aires.

"Deswegen ist es wichtig, dass jetzt alle mit einem konstruktiven Geist einen Beitrag dazu leisten, dass man sich unterhakt und einen Weg findet, miteinander die Verhandlungen bald auch zu einem gelungenen Ende zu führen." Bundeskanzler Olaf Scholz

Zugang zu Rohstoffen

Die südamerikanischen Staaten sind auch wegen ihrer Rohstoffe interessant für die EU. In einer gemeinsamen Erklärung wurde eine engeren Zusammenarbeit in der Energiepolitik verabschiedet. Bei dem Treffen bekundete Scholz auch Interesse an argentinischem Flüssiggas.