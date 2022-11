Öko-Test: Schoko-Nikoläuse mit Mineralöl belastet

Stand: 21.11.2022, 21:09 Uhr

Schon längst lächeln sie uns aus den Supermarkt-Regalen entgegen und wollen in unseren Einkaufswagen springen: Schoko-Nikoläuse sind beliebt in der Advents- und Weihnachtszeit. Aber Achtung: Öko-Test findet krebserregende Stoffe in ihnen.