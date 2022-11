Öko-Test findet Mineralöl und Reinigungsmittel in der Butter

Öko-Test fand in fast jeder Butter Mineralöl in " stark erhöhten Mengen ". Außerdem stießen die Tester auf Rückstände von Reinigungsmitteln. Auch die Haltungsbedingungen der Milchkühe lassen im Butter-Test zu wünschen übrig. Selbst bei Bio ist laut Öko-Test nicht alles in Butter. Umwelttechnisch ist Butter demnach eine " Klimasau ".