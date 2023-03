Nach Galeria-Entscheidung: "Wir sind am Boden zerstört"

Anja Sabrowski wusste, dass der Tag nicht gut werden würde. Trotzdem steht sie am Montagnachmittag mit Tränen in den Augen und um Fassung ringend vor der Galeria-Filiale in der Gelsenkirchener Innenstadt. Ihre Filiale, die schon Ende Juni schließen soll.

Viele Tränen in Gelsenkirchen

Anja Sabrowski, Betriebsrätin und Galeria-Mitarbeiterin in Gelsenkirchen

"Egal, wie man sich darauf vorbereitet. Wenn man es dann schwarz auf weiß hat und es dann konkret wird, dann ist man einfach in tiefer Trauer ", sagt die Betriebsrätin. Anja Sabrowski ist schon seit 30 Jahren bei der Warenhauskette beschäftigt.

Am Montagmittag war sie in der Telefonkonferenz dabei, in der die Konzernleitung die Schließung von über 50 Filialen, davon 15 in NRW , bekannt gegeben hatte. Schon am 30. Juni sollen in Gelsenkirchen die Lichter ausgehen.

"Ich war bis dahin noch ganz standhaft, dann habe ich den Kollegen in die Augen geguckt, dann liefen die ersten Tränen und da weint man mit." Anja Sabrowski, Betriebsrätin und Galeria-Mitarbeiterin in Gelsenkirchen

In Bielefeld "nicht damit gerechnet"

"Wir sind am Boden zerstört" , sagt auch der Bielefelder Betriebsrat Thorsten Isringhausen. Mit der Entscheidung, das Galeria-Geschäft in Bielefeld Ende Januar des nächsten Jahres zu schließen, habe man so nicht gerechnet. "Die Angst wie es weitergeht, ist da. Jetzt müssen wir erst mal den Kolleginnen und Kollegen beistehen."