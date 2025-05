Heute ist "Erdüberlastungstag" in Deutschland • Schon heute hat Deutschland rein rechnerisch die natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die für das ganze Jahr reichen müssten. Der sogenannte Erdüberlastungstag fällt bei uns diesmal auf den 3. Mai. Deutschlands ökologisches Konto ist also bereits leer - acht Monate vor dem Ende des Jahres. Die Ursachen für den hohen Ressourcenverbrauch und die Emissionen hierzulande seien unter anderem der hohe Energieverbrauch, der Kfz-Individualverkehr, die industrielle Tierhaltung sowie der Bausektor, schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Letztes Jahr war der Erdüberlastungstag hier am 2. Mai.

Lokalzeit Stadtgespräch aus Köln: Nachtleben vs. Ruhebedürfnis • Das Stadtgespräch der WDR Lokalzeit kommt heute vom Brüsseler Platz in Köln, einem der beliebtesten Plätze im Belgischen Viertel, wo sich an lauen Abenden schnell mehrere hundert Feierwillige versammeln. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster muss die Stadt Köln im Interesse der Anwohner dort für Nachtruhe sorgen. Ein kurzzeitig erlassenes Verweilverbot wurde aber vor einer Woche vom Verwaltungsgericht Köln gekippt und dann auf Eis gelegt. Jetzt soll getestet werden, ob ein Alkoholverbot den Lärmpegel senken kann. Das Stadtgespräch findet von 13 bis 14 Uhr am Brüsseler Platz statt - wer dabei sein will, braucht keine Eintrittskarte. Live zu hören ist das Gespräch bei WDR 5.

Der Brüsseler Platz in Köln

Spendenlauf zugunsten der Kinderklinik Herford • Unter dem Motto "Jeder Kilometer zählt!" sammeln heute neun Läufer 24 Stunden lang auf dem Laufband Spenden für die Herforder Kinderklinik. Die Läufer wechseln sich bei dem Lauf ab - anstrengend wird es trotzdem.

Mann in Stuttgart fährt in Menschengruppe - definitiv Unfall • In Stuttgart ist ein Mann mit einem Geländewagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Eine 46-jährige Frau starb später im Krankenhaus. Mittlerweile ist den Ermittlern klar: Es hat sich dabei definitiv um einen Verkehrsunfall gehandelt. Dies habe die Staatsanwaltschaft bestätigt, teilte die Stuttgarter Stadtsprecherin Kaufmann mit.

Kevin Müller (1. FC Heidenheim 1846) wird aus dem Stadion getragen

VfL Bochum kann Abstieg vorerst verhindern • In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum in Heidenheim 0:0 gespielt. Damit sind die Chancen für Bochum, die Klasse zu halten, weiter geschrumpft. Eine Niederlage hätte den Abstieg aber schon besiegelt. Das Spiel war nach einem Zusammenprall zweier Spieler lange unterbrochen. Der Heidenheimer Torhüter Kevin Müller musste nach zehnminütiger Behandlung vom Platz getragen werden.

DAS WETTER IN NRW

Schluss mit warm • Nach ein paar Tagen mit bis zu 30 Grad wird es in NRW deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen heute nur noch bei 18 Grad im Tecklenburger Land und bei bis 21 Grad an Rhein und Sieg. Nördlich der Lippe wird es meist freundlich und trocken, zum Teil scheint länger die Sonne. Ansonsten kommen dichte Wolken auf. Besonders vom südlichen Rheinland bis ins Sieger- und Sauerland sind nachmittags Regen oder Schauer und örtlich auch Gewitter möglich.