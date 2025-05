Wie unabhängig ist der Verfassungsschutz?

Gerade die Frage nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung wirft diese Frage auf. Der Bundesverfassungsschutz gehört organisatorisch zum Innenministerium. Dies wird bis Anfang nächster Woche von der SPD geführt - Noch-Innenministerin Faeser hat die Hochstufung am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgestellt. In der kommenden Woche zum Start der neuen Bundesregierung geht das das Amt an die CSU über.

Auch wenn es so wirken könnte, als sei dies eine "Weisung" der SPD-Innenministerin: diese vermutung wäre falsch. Der Verfassungsschutz arbeitet unabhängig und trifft Entscheidungen eigenständig. Darauf wurde auch in diesem Fall verwiesen.

Die Hochstufung selber kommt zudem wenig überraschend. Vor einem Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster in einem wegweisenden Urteil final entschieden, dass die AfD als "Verdachtsfall" eingestuft werden darf. Schon damals hatte der Verfassungsschutz daraufhin eine Neubewertung angekündigt. Die Richter hatten zudem deutlich festgestellt, dass es rechtsextremistische Tendenzen in der Partei gibt.