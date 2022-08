Neue Regeln für Passwörter: Lieber einmalig als zu komplex

Geht es nach vielen Portalen und Arbeitgebern, können Passwörter gar nicht lang genug sein. Doch wer soll sich Passwörter wie "T0ta!Gehe1m_12$" merken – und auch noch für jeden Onlinedienst ein anderes? In der Praxis kaum möglich, zumindest nicht ohne Hilfe wie einen Passwort-Manager.

Viele Menschen verzweifeln an so vielen Regeln – und erst recht an so vielen unterschiedlichen Passwörtern.

Beirat Digitaler Verbraucherschutz des BSI

Passwörter notieren: Gefährlich, aber in der Not möglich

Das ist auch der Grund, wieso der "Beirat Digitaler Verbraucherschutz", der das "Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" (BSI) als unabhängiges Gremium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Digitalen Verbraucherschutz berät, nun unmissverständlich zu weniger komplexen Passwörtern rät. Denn dann besteht nicht mehr das Risiko, dass User ein zwar komplexes Passwort generieren, das aber aus Bequemlichkeit überall benutzen.