Was ein riesiger Tresor in Norwegen mit Saatgut-Bibliotheken in NRW zu tun hat

Auf der nordnorwegischen Inselgruppe Spitzbergen wird am Sonntag das 15-jährige Bestehen des globalen Saatgut-Tresors gefeiert. Die Lokalbevölkerung ist deshalb am Nachmittag zu einer Zeremonie im Svalbard-Museum in Longyearbyen eingeladen.

Es wird eine Ansprache der norwegischen Landwirtschaftsministerin geben und 15-jährige Teenager aus dem Ort spielen eine besondere Rolle: Sie sind in etwa so alt wie die weltweit einzigartige Anlage und sollen in den nächsten Tagen beim Deponieren neuer Samenduplikate in dem Tresor helfen.

Ziel: Erhaltung der Pflanzenvielfalt auf der Erde

Der Saatgut-Tresor ist am 26. Februar 2008 eröffnet worden. Seine zentrale Aufgabe besteht darin, die Pflanzenvielfalt auf der Erde und nicht zuletzt die Ernährung der Menschheit zu sichern.

Genbanken gibt er zudem die Möglichkeit, in Katastrophenfällen auf Sicherungskopien ihrer Sammlungen zurückgreifen und wichtige Lebensmittel wie Kartoffeln, Mais oder Reis nachzüchten zu können.

Knapp 1,2 Millionen Saatgutproben aus aller Welt sind bei konstanten minus 18 Grad in der Anlage nahe Longyearbyen, dem Hauptort von Spitzbergen, eingelagert.

Das Gebäude stellt eine Art unterirdischen Bunker dar. Nur der Eingang ist über der Erde sichtbar, das eigentliche Bauwerk reicht aber 120 Meter in die Tiefe. Das entspricht ungefähr 40 Stockwerken. Drinnen befinden sich drei Hallen von jeweils 27 Metern Länge, zehn Metern Breite und sechs Metern Höhe. Die Hallen sind so gebaut, dass sie sowohl einem Meeresniveauanstieg als auch einem Atomkrieg oder einem Flugzeugabsturz standhalten sollen.

Saatgutproben auch aus Deutschland

In den Tagen rund um das Jubiläum werden Dutzende Boxen mit knapp 20.000 neuen Saatgutproben von 20 Genbanken auf Spitzbergen erwartet. Darunter sind auch rund 2.750 Proben des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben in Sachsen-Anhalt - der größten Genbank Deutschlands - sowie eine Probe des Julius Kühn-Instituts aus Quedlinburg (ebenfalls Sachsen-Anhalt).

Pflanzenvielfalt unterstützen als Hobbygärtner

Der globale Saatgut-Tresor soll im Fall einer Katastophe die Biodiversität der Erde retten. Denn diese wird durch den Klimawandel, aber auch durch die industrielle Landwirtschaft bedroht. In Deutschland gibt es ähnliche, verwandte Projekte, um mit Saatgut die Vielfalt zu erhalten. Nicht in riesigen, zentralen Dimensionen eines Tresors. Sondern in Form von örtlichen Ausleihstationen von Samen: Den Saatgutbibliotheken. Bei denen kann jeder kostenlos Samen ausleihen und später zurückbringen.