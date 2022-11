RWE baut 220-Megawatt-Batteriespeicher in NRW

Bestehende Infrastruktur soll genutzt werden

Insgesamt sollen an den nordrhein-westfälischen RWE-Kraftwerksstandorten in Neurath und Hamm 690 Blöcke mit Lithium-Ionen-Batterien installiert werden: davon 80 Megawatt in Neurath und 140 Megawatt in Hamm. Zur Ein- und Ausspeisung der Speicherenergie könne laut Konzern so die bestehende Netzinfrastruktur genutzt werden.

Drei Gigawatt Leistung bis 2030 angestrebt

RWE betreibt aktuell nach eigenen Angaben Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 150 Megawatt. Ziel des Konzerns ist es, bis 2030 drei Gigawatt an Batteriespeichern zu bauen.