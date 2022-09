Proteste, Flucht und Sorgen: So reagieren Russen auf Putins Mobilisierung

Ein 41 Jahre alter Mann erzählte der Deutschen Presse-Agentur in Moskau, dass er gar keine Kampferfahrung oder echte Militärausbildung habe - obwohl er Leutnant der Reserve sei. " Ich werde auf gar keinen Fall in diesem sinnlosen Krieg Putins kämpfen, ich gehe lieber ins Gefängnis ", sagte der Ingenieur. Er habe Angst, dass er bei einem Ausreiseversuch festgehalten und direkt in die Ukraine geschickt werde. " Verstecken ist ein Ausweg ."

Schlange stehen vor einem Militärkommissariat im Süden Moskaus

Tatsächlich erhielten manche Russen den roten Zettel mit der Aufforderung, sich im Wehrkreiskommando einzufinden, schon am Mittwoch - kurz nachdem Putin die Mobilmachung im Fernsehen angekündigt hatte. Auch gibt es bereits aus vielen Teilen des Landes Berichte darüber, dass Menschen massenhaft eingezogen wurden - und teils aus dem Bett geholt wurden.

Sohn von Putins Sprecher will sich drücken

Natürlich gibt es auch diejenigen, die mit Putins Entscheidung einverstanden sind. Zudem dürften sich auch Männer freiwillig melden, da es für den Militäreinsatz vergleichsweise gutes Geld gibt. Und dann gibt es noch diejenigen, für die die Regeln offenbar nicht gelten. Dazu zählt der Sohn von Kremlsprecher Dmitri Peskow. In einem fingierten Telefonat, in dem sich Mitarbeiter des Oppositionellen Alexej Nawalny als Mitarbeiter eines Wehrkreiskommandos ausgegeben haben, machte der 32-Jährige deutlich, dass die Mobilisierung nicht für ihn gelte. " Wenn Sie wissen, dass ich Herr Peskow bin, dann sollten Sie verstehen, dass das nicht ganz korrekt ist, dass ich mich dort einfinde. Kurz, ich werde das auf einer anderen Ebene regeln ", sagte er laut einem Telefonmitschnitt.

Andere Russen ohne prominenten Vater wollen einer möglichen Einberufung offenbar zuvorkommen und das Land verlassen. So haben sich an der Grenze zu Georgien bereits lange Autoschlangen gebildet. Der finnische Grenzschutz berichtet über vermehrte Einreisen von Russen. Aber: Für die Fahrt über die Grenze braucht es ein Visum.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Erste Russen kommen in der Türkei an

Russe flieht nach "Teilmobilisierung" in die Türkei

Wer es sich leisten kann, nimmt das Flugzeug. Schon am Mittwoch wurde ein Run auf Flüge ins Ausland registriert. Das ARD-Team in Istanbul beobachtete am Donnerstag unter den Ankommenden aus Russland viele Männer im wehrfähigen Alter. Ein junger Mann gab offen zu, dass er wegen der Mobilisierung spontan geflogen sei. " Als ich gestern aufgewacht bin und das neue Gesetz gesehen habe, haben wir entschieden, dass ich Russland verlasse. Für wie lange weiß ich noch nicht ."