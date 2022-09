Knapp sieben Monate, nachdem Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, hat der russische Präsident eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Ein entsprechendes Dekret sei bereits unterschrieben, die Mobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch, so Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache.