Nach Hackerangriff: Witten trennt sich von Südwestfalen-IT

Auch andere Städte überlegen

Vertrauensverlust in den Anbieter nach dem Cyberangriff? Die Stadt Witten will der SIT öffentlich keine Vorwürfe machen. Die Konsequenz, die nun aber gezogen wird, spricht dennoch für sich. Auch in anderen Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis, die von der Attacke betroffen waren, wird neu nachgedacht.