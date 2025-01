Aktuelle Filme nicht im Kino anschauen, sondern auf dem Smartphone: Auf der Videoplattform TikTok ist das derzeit immer öfter möglich. Und das läuft so ab: User sehen zuerst ein Filmplakat. Beim Anklicken kommt die Aufforderung, den Vollbildmodus zu aktivieren. Und dann geht’s los: Zu sehen sind Filme wie etwa "Sonic", "Mufasa" oder "Squid Game" - in voller Länge bei vergleichsweise guter Qualität. Doch Medienrechtsexperten warnen: Aktuelle Kinofilme per TikTok-Livestream sind nicht nur für den Streamer juristisch riskant, sondern auch für den User. E – es drohen Abmahnungen und Schadenersatz-Zahlungen.

Ist es urheberrechtlich erlaubt, aktuelle Kinofilme auf TikTok zu streamen?

Rechtsanwalt Prof. Christian Solmecke

Nein, das ist nicht erlaubt. " Die meisten der auf TikTok gezeigten Filme sind urheberrechtlich geschützt ", sagt der Kölner Medienrechtsexperte Prof . Christian Solmecke dem WDR . Dies bedeute, dass allein den Rechteinhabern die Rechte an dem Film zustehen. Diese betreffen beispielsweise die Vervielfältigung oder auch die öffentliche Wiedergabe. Ohne Erlaubnis durch den Rechteinhaber des jeweiligen Films, stellt die öffentliche Wiedergabe eines Films eine Urheberrechtsverletzung nach Paragraph 15 des Urheberrechtsgesetzes dar. Zudem liege wohl auch ein Verstoß gegen das Senderecht nach Paragraph 20 des Urheberrechtsgesetzes vor, so Solmecke.

Lässt sich schon abschätzen, welcher Schaden durch dieses Streamen für die Filmbranche entsteht?

Das hängt von den Zuschauerzahlen dieser Streams ab. " Umfangreiche Schäden sind hier nicht auszuschließen ", sagt Solmecke. Dies werde gerade bei den aktuellen Kinofilmen deutlich. Jeder Nutzer, der sich einen aktuellen Kinofilm ohne zu zahlen auf TikTok in teils hervorragender Qualität ansieht, werde den Film nicht ein zweites Mal im Kino sehen wollen - und entsprechend fließe kein Geld mehr in die Kinokassen. " So entgehen der Filmbranche je nach Zuschaueranzahl enorme Summen ", sagt Solmecke.

Was sind das für Leute, die Kinofilme streamen und auf TikTok stellen?