Nach Cyber-Attacke: Lösungen für Auto-Anmeldungen in Südwestfalen

„Ich habe von einem Fall gehört, da kommt jemand nicht mehr zur Arbeit, weil sein Auto noch beim Händler steht“ , sagt Frank Fahnemann. Er ist der Obermeister der Kfz -Innung Soest-Lippstadt. So ähnlich geht es vielen Autokäufern in Südwestfalen.

Schuld ist ein Cyber-Angriff auf den zentralen Dienstleister „Südwestfalen- IT “. Seit Ende Oktober stehen Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen quasi still, auch die Kfz -Zulassungsstellen. Jetzt gibt es die ersten provisorischen Lösungen für das Problem.

Zulassungsstellen öffnen wieder

Autobesitzer aus dem Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis können wieder zu ihren gewohnten Zulassungsstellen gehen. Die Mitarbeiter nehmen die An-, Ab- und Ummeldungen auf. Anschließend fahren sie mit den Daten in kooperierende Nachbarkreise, die nicht vom Cyberangriff betroffen sind.

Dort tippen sie die Daten ins Computersystem ein. Anschließend können Autofahrer ihre Unterlagen wieder in ihren Zulassungsstellen abholen. Allerdings bekommt das Fahrzeug dann auch ein Kennzeichen aus dem Nachbarkreis. Nach Ende der IT -Probleme kann man das Auto noch einmal ummelden und ein heimisches Kennzeichen bekommen.

Märkischer Kreis: Privatpersonen brauchen Geduld

Im Märkischen Kreis gibt es so ein System erst einmal nur für Händler und gewerbliche Zulassungsdienste. Die Bürgerbüros des Kreises in Lüdenscheid und Iserlohn sammeln die Unterlagen. Von hier fahren die Kreismitarbeiter anschließend nach Dortmund und tippen die Daten ins System. Danach müssen die Unterlagen in Dortmund abgeholt werden.

So könne man nur wenige Anträge bearbeiten, teilt der Märkische Kreis mit. Deshalb würden dringende Fälle priorisiert. Privatpersonen können ihr Fahrzeug noch nicht selbst an-, ab oder ummelden. Dafür sucht der Kreis aktuell noch nach einer Lösung.

Andere Zulassungsstellen helfen aus

Nach einem Erlass des Landes können dringende An-, Ab- und Ummeldungen auch in anderen Zulassungsstellen in NRW erledigt werden. Allerdings ist dafür unter Umständen eine vorherige Terminvereinbarung nötig.

Kreis Olpe: Zur Zulassung nach Waldbröl und Hückeswagen

Autofahrer aus dem Kreis Olpe müssen den Weg in die Nachbarschaft selbst aufnehmen. Für sie gibt es für dringende An-, Ab- und Ummeldungen Termine im Oberbergischen Kreis. Vorab muss dafür online ein Termin gebucht werden.

Siegen-Wittgenstein: Zulassung in Hessen, RLP und Gummersbach

Ähnliches gilt für Siegen-Wittgenstein. Privatpersonen können dafür die Zulassungsstelle in Herborn-Burg im hessischen Lahn-Dill-Kreis nutzen, Gewerbetreibende in Gummersbach. Beide Gruppen müssen aber vorher einen Termin dafür buchen.

Privatpersonen wählen dazu die Nummer 0271 333- und eine der folgenden Durchwahlen: 1041, 1045, 1051, 1054 oder 1055. Händler können Termine unter 0271 333-1060 vereinbaren. Außerdem können Privatpersonen aus Siegen-Wittgenstein die Zulassungsstellen des Westerwaldkreises in Rheinland-Pfalz nutzen. Dafür müssen sie online einen Termin buchen.

Wann die eigenen Computersysteme der Kommunen in Südwestfalen wieder funktionieren, ist noch nicht klar.