Hamm: Bescherung für Brummifahrer

Silke Gröschner engagiert sich seit Jahren für die Belange von LKW-Fahrerinnen und -Fahrern. Die Idee zur Weihnachtsaktion kam damals von einer Initiative. Mittlerweile macht Silke Gröschner sie aber selbstständig, inzwischen zum achten Mal.

„ Die Aktion mache ich, weil ich für die Autos brenne ", sagt sie. " Ich bin damit groß geworden, mein Vater ist zeitweise gefahren, eigentlich alle in meinem Umfeld. Ich finde es immer schön, wenn ich den Fahrern was gebe, die dann ein Lachen in den Augen haben. “

An Heiligabend sammelt Silke Gröschner in Hammer Supermärkten Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchen und Mandarinen. Ihre ganze Familie packt dabei an: Sie füllen zusammen die Tüten und fahren Rastplätze, Parkplätze und Autohöfe rund um Hamm an.

Auf dem Rastplatz sind Russen und Ukrainer Kollegen, keine Feinde

Wenn sie an die Fahrerkabinen der parkenden LKW klopfen und die Tüten verteilen, entstehen oft nette Gespräche: " Dieses Mal standen zwei Fahrer vor dem LKW - der eine aus Russland, der andere aus der Ukraine. Die stehen hier ganz friedlich nebeneinander. Das sind tolle Gespräche. " Andere haben schon mal für Silke Gröschner gekocht. " Und die meisten Fahrer wollen auch kleine Geschenke zurückgeben. Ich habe mal eingekochte Erdbeeren bekommen und spanischen Sekt. “

Einige LKW Fahrer treffen Silke und ihre Familie immer wieder. Sie sind Stammgäste auf den Parkplätzen rund um Hamm an Weihnachten. Alle freuen sich über diese nette Geste. Silke Gröschner ist auch in diesem Jahr sehr zufrieden. Rund 120 Weihnachtstüten hat sie verteilt. Im nächsten Jahr dann wieder.