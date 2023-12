Weihnachten im Gefängnis

Es wird gesägt, gehobelt und geschliffen. Und zwar so lange, bis alles die perfekte Form hat. Vogelhäuschen, übergroße Elchfiguren, Glücksschweine, Kerzenständer – die Auswahl ist groß. Den ganzen Tag über sind ein paar Häftlinge der JVA Hamm hier beschäftigt. " Das ist viel besser, als in der Zelle zu hocken – die Ablenkung tut gut. " erzählt André.

Hubertus Gödde, Vollzugsbeamter

Die Werkstatt ist das ganze Jahr über geöffnet – vor allem in der Vorweihnachtszeit ist hier ordentlich was zu tun. Geleitet wird die Werkstatt von Hubertus Gödde. Der Vollzugsbeamte kriegt schon mit, dass es auch für die Häftlinge eine besondere Zeit ist. " Ich merke schon, dass die Häftlinge kribbeliger sind, nervöser. Die fragen sich, was passiert draußen mit meiner Familie, was machen die ohne mich? "

Weihnachten in der Zelle

Auch Sascha denkt darüber nach. Weihnachten wird er in seiner Zelle verbringen. Es wird eine Tüte mit Süßigkeiten geben, aber ohne seine Frau und seinen 5-jährigen Sohn wird es sehr einsam sein. In der Werkstatt kann er die Traurigkeit für eine gewisse Zeit verdrängen. " So am Tag, wenn man abgelenkt ist, dann denkt man nicht drüber nach, aber dann in der Zelle, da kommt man schon ins Grübeln. "

Dekoartikel für den Gabentisch

Zur Zeit sitzen hier in Hamm 159 Häftlinge ein. Sie alle sind im geschlossenen Vollzug, soll heißen, so etwas wie Freigang gibt es hier nicht. Die meiste Zeit des Tages verbringen sie in ihren Zellen – einmal am Tag dürfen sie für eine Stunde im Innenhof spazieren gehen. Nur sehr wenige haben das Glück, in der Werkstatt mit Hubertus Gödde arbeiten zu dürfen.