Hochrisikospiel Frankreich gegen Israel weitgehend ruhig verlaufen • Bei dem Hochrisikospiel in der Fußball-Nations-League am Abend in Paris sind die befürchteten Ausschreitungen ausgeblieben. Lediglich zu Beginn des Spiels zwischen Frankreich und Israel kam es auf der Tribüne zu einem Tumult. Sicherheitskräfte mussten etwa 50 Personen voneinander trennen, die aufeinander losgegangen waren. Nach den Ausschreitungen in Amsterdam vergangene Woche waren die Sicherheitsvorkehrungen in Paris massiv verstärkt worden.

WHO: Masern breiten sich weltweit stark aus • Weltweit ist die Zahl der Infektionen innerhalb eines Jahres um 20 Prozent gestiegen, teilten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. 2023 lag die Zahl der Fälle weltweit geschätzt bei 10,3 Millionen. Fast 110.000 Menschen seien gestorben, die meisten davon Kinder unter fünf Jahren. Dies seien rund acht Prozent weniger als im Vorjahr gewesen. Der Grund: Größere Ausbrüche passierten 2023 in Ländern, in denen Kinder besser ernährt waren und die Krankheit besser wegstecken konnten und in denen es eine bessere Gesundheitsversorgung gab.

Parteitag der Grünen in Wiesbaden mit Spitzenduo Habeck/Baerbock • Die Grünen treffen sich ab heute Nachmittag zu einem dreitägigen Bundesparteitag in Wiesbaden. Im Verlauf der Veranstaltung soll unter anderem ein neuer Bundesvorstand gewählt sowie Robert Habeck als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl am 23. Februar gekürt werden. Er soll allerdings erneut mit Außenministerin Annalena Baerbock als Spitzenduo in den Wahlkampf ziehen.

Heute ist bundesweiter Vorlesetag • Die Stiftung Lesen veranstaltet heute den deutschlandweiten Vorlesetag mit Aktionen in Kitas, Schulen und Bibliotheken. Es gibt ihn seit 20 Jahren. Das Ziel: Ein Zeichen setzen für die Bedeutung des Vorlesens. Das Motto "Vorlesen schafft Zukunft" will die positiven Auswirkungen des Vorlesens für Kinder hervorheben - es erweitert ihren Wortschatz, fördert das Konzentrationsvermögen und macht Lust darauf, selbst in Büchern zu schmökern und so in eine andere Welt hineinzutauchen. Mehr dazu hier: