Coca-Cola-Beschäftigte demonstrieren in Dortmund

Die Gewerkschaften NGG erwartet zu den Protesten mehrere hundert der rund 1500 Cola-Beschäftigte aus ganz NRW , vor allem von den landesweit fünf Produktionsstätten und Logistikzentren des US-Getränkenkonzerns in Köln, Herten, Dorsten, Mönchengladbach und Bielefeld. Aber auch Außendiensmitarbeiter sind zum Streik aufgerufen.

Cola-Produktion steht still

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Cola-Produktion in NRW an diesem einen Tag still stehen dürfte. Dortmund sei als Demonstrationsstandort gewählt worden, weil er zentral liege und von allen NRW-Standorten gut erreichbar sei, sagte eine NGG -Sprecherin.

Gewerkschaft fordert 400 Euro mehr Lohn

Die Teilnehmer reisen ab 6 Uhr mit Bussen an, die Kundgebung beginnt um 10 Uhr, am Mittag ziehen die Streikenden dann mit Transparenten und Trommeln durch die Dortmunder Innenstadt.Die Gewerkschaft NGG will mit dem Warnstreik in den Tarifverhandlungen Druck auf Coca Cola machen. Sie fordert ein Lohnplus von 400 Euro pro Monat für alle Beschäftigten.

Angebot von Coca Cola sei unzureichend

"Von der Lebensmitteltechnikerin bis zum Staplerfahrer, vom Produktionsmitarbeiter und Truckfahrer bis zur Industriekauffrau - wer bei Coca-Cola arbeitet hat dem Weltkonzern zu einer Spitzenbilanz verholfen," begründet begründet der nordrhein-westfälische NGG-Vorsitzende Mohamed Boudih die Forderung. Mit einem Plus von lediglich 100 Euro habe das Unternehmen ein "Cola-Zero-Angebot" gemacht.

Über dieses Thema haben wir am 02.02.2023 auf WDR2 ab 6:31 Uhr berichtet.