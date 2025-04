" Wir geben nicht auf ", sagt Bernhard Trauvetter. Der Sprecher des Essener Friedensforums spielt damit auf die lange Tradition der Ostermärsche an, als in den 1980er Jahren allein in Essen zehntausend Menschen auf die Straße gingen.

2.000 Teilnehmer erwartet

Altgedientes Motto des Ostermarsches

In diesem Jahr rechnen die Organisatoren des Ostermarsches Rhein/Ruhr - ähnlich wie im vergangenen Jahr - mit etwa 2.000 Teilnehmern. Deutlich weniger als zu Hochzeiten und das trotz der aktuellen Situation. " Der Ostermarsch zieht eben nicht mehr so wie früher, trotzdem ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen ", sagt Trauvetter.

Kriege müssen aufrütteln

" Man nimmt heute gar nicht mehr wahr, was Kriege bedeuten ", sagt Joachim Schramm von der Deutschen Friedensgesellschaft. Allein im Ukraine-Krieg gebe es auf beiden Seiten mittlerweile eine Million verletzte oder tote Menschen, im Nahost-Krieg seien es 60.000 Betroffene. " Das muss doch alle aufrütteln und darf nicht so weitergehen ", sagt er.

Bedrohung rückt näher an Deutschland

So sah der Ostermarsch 1960 aus

Und so hoffen die Initiatoren auf mehr Zuspruch als im vergangenen Jahr. Schließlich sei die Bedrohungslage näher an Deutschland herangerückt. Besorgniserregend sei vor allem die Bereitstellung von Milliarden für eine Aufrüstung. Das sei der falsche Weg, man müsse Verhandlungen führen.

Drei Tage Programm beim Ostermarsch Rhein/Ruhr