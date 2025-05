Seit Februar steht er an der A40 Richtung Dortmund in Essen-Holsterhausen, kurz vor der Ausfahrt zum Zentrum: Der neue Blitzer der Stadt Essen. Über 20.000 Fahrzeuge hat er laut der Stadt in dieser Zeit schon erwischt, ein Auto sogar mit 141 Stundenkilometern bei erlaubten 60. Doch offenbar hat die Anlage zuletzt auch mehrfach falsch ausgelöst.

Tempo eingehalten, trotzdem geblitzt

In Internetforen beschwerten sich User darüber, dass sie geblitzt wurden, obwohl sie sich an die Geschwindigkeit gehalten hatten. Die Stadt Essen bestätigte dem WDR jetzt, dass es tatsächlich eine technische Störung in der Blitzeranlage gegeben habe. Jetzt funktioniere sie aber wieder, so eine Stadtsprecherin.

Wie viele Autofahrer betroffen sind, sagte sie nicht, sie müssten aber nicht mit Post rechnen. Falls doch ein Knöllchen in Haus flattere, solle man Einspruch einlegen.

Schon im Februar Beschwerden

Was genau zu der Panne geführt hatte und wie lange der Blitzer letztendlich defekt war, auch darüber gibt die Stadt "aus einsatztaktischen Gründen" , wie es heißt, keine Auskunft.