Limbach zeigte sich auf der Baustelle zufrieden. Der Baufortschritt sei ein starkes Signal für die Modernisierung des nordrhein-westfälischen Justizvollzugs.

Heute erreichen wir ein weiteres Etappenziel auf dem Weg, die Rahmenbedingungen für einen zukunftsorientierten Justizvollzug in Münster nachhaltig und langfristig zu verbessern. Benjamin Limbach

NRW-Justizminister (Bündnis90/Die Grünen)

Ersatz für baufälliges Gefängnis in der Innenstadt

In Münster entsteht aktuell ein neues modernes Gefängnis für 640 Häftlinge. Über den Standort war in der Vergangenheit viel gestritten worden. Kaum jemand wollte ein Gefängnis in seiner Nähe haben. Doch es musste eine Lösung her.

NRW-Justizminister Limbach beim Richtfest in Münster

Das bestehende Gefängnis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Innenstadt gilt seit vielen Jahren als baufällig. Eine Sanierung kommt nach Überzeugung von Gutachtern nicht in Frage.

Gefängnisbau auf Ackerflächen

Für den Neubau standen mehrere Standorte zur Debatte. Am Ende entschied sich der zuständige Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ( BLB NRW ) für einen Standort am äußersten Stadtrand von Münster. Ein Landwirt hatte das 18 Hektar große Gelände dem BLB verkauft.

Dort, wo früher Ackerflächen waren, erhebt sich jetzt eine fünf Meter hohe Gefängnismauer. Sie wurde als erstes gebaut. Am Fuße dieser Mauer wurden 13.000 Sträucher und Bäume gepflanzt. Sie sollen die Mauer von außen verdecken.

Fertigstellung für 206 geplant

Der BLB NRW sagt, bisher laufe alles nach Plan. Nächstes Jahr soll der Gefängnis-Neubau fertig sein. Es ist ein Komplex mit 14 einzelnen Gebäuden. Wachtürme soll es nicht geben, daber aber jede Menge Videoüberwachungskameras in den inneren und äußeren Sicherheitsbereichen.

Ein Modell des neuen Gefängnisses

Unklar ist, wann die ersten Häftlinge kommen. Es soll zunächst einen Probebetrieb ohne Häftlinge geben, um die Sicherheitstechnik zu überprüfen und die Abläufe einzuüben.

Was aus dem alten Gefängnis in der Stadt wird, ist noch offen. Der denkmalgeschützte Bau befindet sich in attraktiver Innenstadtlage. Die Stadt hat seit langem ein Auge darauf geworfen.

Im Juli soll es eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger geben, vielleicht mit ersten Ideen für eine Umnutzung des historischen Gefängnisbaus in der Innenstadt.

