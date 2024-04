Mordversuch: Zelt von obdachloser Frau in Dortmund angezündet

Es war mitten in der Nacht gegen kurz vor 4.00 Uhr, als eine 72-Jährige Brandgeruch bemerkte. Die Frau schlief in einer Art Zelt, einem Nachtlager in der Fußgängerzone, bestehend aus einer Plane über einem Rollator und einem Klappstuhl sowie mehrerer aufgespannter Regenschirme.

Häufig ohne Schutz auf der Straße: Obdachlose

Der Unterschlupf brannte bereits lichterloh, als die Frau noch versuchte, ihre Habseligkeiten zu retten. Dabei verbrannte sie sich an den Händen. Schließlich konnte sie sich leicht verletzt ins Freie retten. Die Tat ereignete sich bereits am Osterwochenende, aber erst heute ist die Staatsanwaltschaft damit in die Öffentlichkeit gegangen.

Mordkommission ermittelt