Überraschungspakete aus dem Automaten in Unna

Ein eher unscheinbares Gerät, doch der Inhalt den "Secret Pack"-Automat hat es in sich. Denn auf mehreren Etagen befinden sich Pakete, die nie beim Empfänger angekommen oder von diesem ungeöffnet zurückgesandt wurden. Für 8,50 Euro können diese erworben werden.

Der Inhalt ist eine Wundertüre – es kann ein hochwertiger Elektronikartikel wie z.B. ein Handy, aber auch Ramsch sein. Vielleicht gerade deshalb wirkt so ein Automat auf die Kunden wie ein Magnet.

Juliane und Matteo Schillling beim Bedienen des Automats

So auch bei Juliane Schilling und ihrem Sohn Matteo. Sie ziehen ein kleines Päckchen aus dem Automaten. " Ja total spannend, man weiß ja nicht, was drin ist. Was die Leute so bestellen und dann wieder zurückgeben. Ich hoffe, dass es etwas ist, was wir gebrauchen können, denn dann ist es ja auch nachhaltig ", erzählt Juliane Schilling.

Empfänger und Absender sind nicht mehr zu identifizieren

Wer die Pakete auf die Reise geschickt hat und wer sie erhalten sollte, ist nicht zu entziffern, denn alle persönlichen Daten wurden vorher geschwärzt. Darum ist darüber auch kein Rückschluss zu ziehen, was wohl drin sein könnte. So bleibt nur der Blick von außen.

Matteo darf jetzt sein Paket aufreißen. Ausgepackt wird eine schwarze Mütze, die auch seine Mutter begeistert. „ Toll finde ich die, die passt doch super zu meinem Sohn. Und sie wirkt auch hochwertig, da hat sich das doch jetzt gelohnt. “

Dreimal am Tag wird der " Secret Pack "-Automat neu bestückt

Carina Grokowski ist in Unna für den Automaten zuständig

Hinter dem Automaten steht ein Franchise System. In Unna ist Carina Grokowski für das Gerät zuständig. Sie erhält von der Firma ein großes Kontingent an Paketen, die dann am Automaten gezogen werden können. Die Nachfrage ist jetzt schon so groß, dass sie mehrmals am Tag nachfüllen muss.