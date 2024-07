Türkische Fußballfans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale

Gastronom Hakan Aktürk

Nach dem Verschnaufen geht es in die zweite Halbzeit. Die meisten haben sich noch mit einem Dürüm in der Halbzeit gestärkt. Gastronom Hakan Aktürk ist immer zwischen Küche und seinem Platz direkt vor dem Fernseher. Aber das zweite Tor in der 59. Minute kriegt er mit.