Trudeau-Nachfolger in Kanada steht fest • Nach dem Rücktritt von Justin Trudeau hat die liberale Partei in Kanada einen neuen Vorsitzenden gewählt: den früheren Zentralbankchef Mark Carney. Er übernimmt bis zu den Neuwahlen auch das Amt als Premierminister. Trudeau hatte zunehmend den Rückhalt in der Bevölkerung und in der eigenen Partei verloren und trat im Januar schließlich zurück.

Erster Bäckerei-Monitor Deutschlands • Wie steht es um die Backwarenbranche in Deutschland? Die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) wird dazu heute in Berlin die Ergebnisse des ersten "Bäckerei-Monitors" vorgestellt. Bäckerei-Sterben, Arbeitsbelastung durch Überstunden und das Fehlen von Fach- und Nachwuchskräften zählen zu den Ergebnissen der Studie.

Sipri-Bericht zum internationalen Waffenhandel • Heute Nacht hat das Friedensinstitut Sipri einen Bericht über internationalen Waffenhandel veröffentlicht. Konkret geht es darum, wer wo Waffen kauft und wohin sie importiert werden. Die Bilanz: Mit Abstand größter Importeur war die Ukraine. Die europäischen NATO-Staaten setzen noch mehr auf Waffen aus den USA. Generell dominieren die USA den internationalen Waffenmarkt mit einem Anteil von über 40 Prozent.

Erstmals Ort der Bischofskonferenz: Das Kloster Steinfeld in der Eifel

Bischhofskonferenz in Kall • Ab heute tagt die dreitägige Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im Kloster Steinfeld in Kall in der Eifel – sie findet damit das erste Mal im Bistum Aachen statt. Neben den Ergebnissen der Bundestagswahl soll es um die Reform der katholischen Kirche in Deutschland gehen, sowie die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. Katholische Frauenverbände, Reforminitiativen und Betroffenengruppen fordern von den deutschen Bischöfen ein höheres Tempo bei den Reformen.

DAS WETTER IN NRW

Krokusse im Westfalenpark: Entdeckt von WDR-User Matthias Lehmkuhl

Sonne, Wolken und frühlingshaft mild • Die Woche startet vor allem vom Münsterland bis nach Ostwestfalen-Lippe teilweise neblig oder grau. Sonst zeigt sich aber häufig die Sonne. Am Nachmittag wird es im Rheinland, im Ruhrgebiet und in Südwestfalen dann immer wolkiger, vom Münsterland bis zum Mindener Land und Lipperland bleibt es dagegen sonnig. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad, in Eifel und Hochsauerland 12 bis 14 Grad.