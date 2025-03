BVB-Reserve lässt sich von 1860 in den Abstiegskampf ziehen

Das Tor des Tages zum Müchner 1:0-Siegtreffer in der 7. Spielminute fiel für die Dortmunder äußerst unglücklich. Tim Danhofs Flanke wurde von BVB-Mann Franz Roggow abgefälscht und landete im langen Eck.

Durch den Sieg zogen die Münchner in der Tabelle an Dortmund vorbei. In der extrem engen Tabelle rund um die Abstiegszone hat der BVB zwar noch ein kleines Polster auf Abstiegsrang 17, in den kommenden Wochen sollte Dortmund aber dringend punkten, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen.