Heute nur "Private Viewing": Türkei gegen Georgien in Dortmund

17:45 Uhr. In fünfzehn Minuten wird das zweite von sechs EM -Spielen in Dortmund angepfiffen. In der Innenstadt fühlt es sich eher an, als wäre heute ein mittelmäßiger Dienstag. Aber nicht, als würde eines der größten Sportevents hier abgehalten werden.

Zumindest mittags haben die Fans, die später ins Stadion gegangen sind für Stimmung gesorgt. Fan-Gesänge von georgischen und türkischen Anhängern. Und auch etwas verbotene Pyrotechnik, gegen die Polizisten vorgehen mussten.

Kein gutes Wetter für Fanartikel

Die Fanartikel haben sich heute nur mäßig verkauft

Said und Fatima haben das noch mitbekommen. Sie verkaufen türkische Fan-Accessoires: Flaggen, Schals, Trikots. Alles vor ihrem Laden in Rot-Weiß. Ein bisschen was hätten sie schon verkauft, sagt Said. " Aber am Samstag, bei den Albanern, das war krass ", sagt er.

Geschätzt 50.000 Albaner waren am Samstag bei bestem Sonnenschein in Dortmund. Glück mit dem Wetter muss man eben haben. Das Public-Viewing in der Fan-Zone war so überfüllt, dass es zeitweise einen Einlass-Stopp gegeben hat. Und heute? Kein Eintritt für Fans.