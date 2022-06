Trauer um Opfer der Amoktat in Hamm

Vor dem Gebäude, in dem die Tat geschah, haben sich am Vormittag viele Menschen versammelt, um Blumen niederzulegen und Kerzen aufzustellen. Viele umarmen sich, andere stehen still da.

Ein 34-jähriger Mann aus Hamm hatte am Freitag in der Hochschule vier Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eine 30-jährige Dozentin war so schwer verletzt worden, dass sie am Samstag ihren Verletzungen erlag. Der mutmaßliche Täter wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.