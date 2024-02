Platzmangel: Duisburger Tierheim kann Haltungsstandards kaum einhalten

" Na, Schatz, komm mal her ". Tierpfleger Christian Reichrath spricht mit zärtlicher Stimme zu der braun-weißen Mischlingshündin Sunny, die sich sofort an sein Bein kuschelt. Reichrath krault sie hinter den Ohren und streichelt ihr über den Kopf. Sunny trägt einen grünen Mantel, ihre Hinterpfoten zieht sie hinter sich her. " Sie hat Lähmungserscheinungen in den Hinterläufen ", erklärt der Tierpfleger. Im Zwinger steht ein Hunderollator. Den bekommt Sunny umgeschnallt, wenn sie längere Strecken laufen muss.

Christian Reichrath mit Hund Sunny und ihrem Rollator

Die Hündin ist noch nicht lange im Duisburger Tierheim. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal neue Besitzer findet, ist gering. " Hunde sind nicht leicht zu vermitteln, vor allem dann nicht, wenn sie krank sind ", erzählt Reichrath. Erst Ende des Jahres wurde Ricky, ein paar Zwinger weiter, eingeschläfert. Er lebte zehn Jahre im Tierheim. Aaron, ein Malinois, ist auch schon seit 2017 hier. Aktuell warten 60 Hunde im Duisburger Tierheim darauf, in ein neues Zuhause zu ziehen. Platz für viel mehr gibt es auch nicht.

Duisburger Tierheim entspricht nicht mehr aktuellen Standards

Die ersten Gebäude des Tierheims wurden in den 1950er Jahren gebaut. Anschließend wurde es immer wieder erweitert. Mittlerweile ist das Gelände ein zusammengewürfelter Mix aus Containern, Wellblechzwingern, Steinhäusern und Garagen. " Man muss kreativ werden bei der Unterbringung ", sagt Tierheimleiter Lutz Kaczmarsch. " An die Haltungsbedingungen können wir uns aus Platzmangel schon lange nicht mehr halten ".

Gerade bei den Katzen ist die Situation prekär. Auf der Quarantänestation riecht es sehr streng. Alle Käfige sind belegt, teilweise stehen sie übereinandergestapelt mitten im Raum. In einem sitzen drei schwarz-weiße Kitten. " Das dürfte so eigentlich gar nicht sein ", sagt Kaczmarsch. 160 Katzen sind überall auf dem Gelände untergebracht. Platz wäre höchstens für 115.

Die Tierheime sind voll. Nicht nur in Duisburg. Immer wieder gibt es Hilferufe. In den Sozialen Medien der Tierheime werden fast täglich Hunde, Katzen oder Kleintiere vorgestellt, die neue Besitzer suchen. In den Gemeinden Dülmen und Billerbeck werden als Anreiz sogar die Hundesteuer erlassen, wenn man die Vierbeiner aus dem Tierheim holt, statt aus dem Internet.

Leiter: finanzielle Gründe, warum Menschen ihre Tiere abgeben oder aussetzen