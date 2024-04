Großer Stellenabbau bei Thyssenkrupp trifft Duisburg

Wieder einmal unruhige Zeiten für die Stahlarbeiter in Duisburg bei Thyssenkrupp. Der Konzern möchte seine Produktion um etwa zwei Millionen Tonnen Stahl reduzieren. Dies soll auch mit einem Stellenabbau einhergehen.

Stellenabbau auch wegen Energiekosten

Mit einer Reduzierung der Produktionskapazitäten in Duisburg wolle Deutschlands größter Stahlhersteller auf die anhaltend schwierigen - sowohl wirtschaftlichen als auch politischen - Marktbedingungen reagieren.

Thyssenkrupp will Stellen abbauen

"Dazu gehören u. a. - vor allem in Deutschland - die hohen und durch klimapolitische Zielsetzungen weiter steigenden Energiekosten" , heißt es in einer Pressemitteilung, "sowie ein ungebremst steigender Importdruck, überwiegend aus Asien, und eine sich weiterhin verschlechternde Handelsbilanz Stahl, die in Summe zu einer verminderten Branchen-Wettbewerbsfähigkeit führen."

Mehrere Bereiche betroffen

Mit der Neuausrichtung wolle man sich zukunftsfähig aufstellen, schreibt Thyssenkrupp weiter: "Die geplante Absenkung der Produktionskapazitäten wird zu einer Konsolidierung der Rohstahlkapazitäten in Duisburg führen. "

Und weiter: " Mit diesen Maßnahmen wird auch ein noch nicht bezifferbarer Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sein, der auch die nachgelagerten Weiterverarbeitungsstufen sowie die Verwaltungs- und Dienstleistungsbereiche betreffen wird."

Betriebsräte tagen noch heute

Ziel sei es, die Stahlproduktion am Standort Duisburg in eine gesicherte Zukunft zu führen. So könnten "hochwertige Arbeitsplätze langfristig abgesichert" und die Grundversorgung mit Stahl für die industrielle Wertschöpfung in Deutschland widerstandsfähig aufgestellt werden.