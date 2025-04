Es war gegen 21.50 Uhr als die Polizei am Mittwochabend zu einem Wohnhaus an der Paulinenstraße Stadtteil Schalke gerufen wurde. Ein 44-Jähriger war durch mehrere Messerstiche verletzt worden, er starb später im Krankenhaus. Er soll am Donnerstag obduziert werden, so eine Sprecherin der Polizei Gelsenkirchen.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Männer vom Tatort geflüchtet sind. Eine eingerichtete Mordkommission ermittelt jetzt die Hintergründe. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Essen. Die hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Einer der Flüchtigen ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und schwarze, lockige Haare. Er trug eine schwarze Jacke sowie blaue Jeans. Der andere Tatverdächtige ist etwa 1,65 Meter groß, jünger als der andere Gesuchte und hat dunkle, kurze Haare.

Zeugen gesucht

Wer etwas zur Tat an der Paulinenstraße in Gelsenkirchen-Schalke oder in der näheren Umgebung sagen kann oder Auffälliges beobachtet hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, kann sich an die Polizei in Gelsenkirchen wenden, unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Unsere Quellen:



Polizei Gelsenkirchen

Staatsanwaltschaft Essen

Über das Thema berichten wir am 03.04.2025 auch im Radio bei WDR2, in der Lokalzeit Rhein und Ruhr und im WDR Fernsehen, in der Lokalzeit Ruhr um 19:30 Uhr.