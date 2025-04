"Wir müssen glauben" - Relegation als letzte Chance für Bochum

"Denkzettel" für Boadu

Zusätzlich zur ohnehin schon angespannten Lage muss Hecking beim VfL allerdings eine komplizierte Personalie moderieren. Bochums bester Torjäger Myron Boadu stand aus disziplinarischen Gründen gegen Augsburg nicht im Kader.

"Ich ärgere mich sehr über das Verhalten, weil er hätte uns sicher heute gutgetan. Aber da steht der Mannschaftssport über allem" , sagte Hecking. " Wir sind nicht in der Situation, dass hier einige das Ego auspacken", stellte der erfahrene Coach klar.