Polizei nimmt gesuchten Dortmunder Rechtsextremisten in Bulgarien fest

Am Dienstagmorgen klickten in der bulgarischen Provinz Veliko Tarnovo die Handschellen. Die bulgarische Polizei nahm in einem Studentenwohnheim den gesuchten Neonazi Steven Feldmann fest. Im August 2023 war ein Urteil gegen ihn rechtskräftig geworden: Zwei Jahre und vier Monate sollte der Neonazi wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrugs, vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung absitzen.

Dortmunder Neonaziszene mit Verbindungen nach Bulgarien

Der Dortmunder Rechtsextremist trat die Haft aber nicht an und flüchtete. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin einen internationalen Haftbefehl gegen Feldmann. Der war aber untergetaucht. Immer wieder meldete er sich in dieser Zeit in sozialen Netzwerken zu Wort.