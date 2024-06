Hauptprüfung am Tetraeder in Bottrop: Jede Schraube muss sitzen

In schwindelerregender Höhe gehen die Arbeiten in Bottrop voran. Rund 58 Meter ist das Kunstbauwerk hoch. Jedes Teil des Tetraeders muss "handnah" überprüft werden, wie die Verantwortlichen es nennen. Das bedeutet, dass wirklich jede Schraube angeschaut wird, ob sie noch richtig sitzt.

Firma kontrolliert normalerweise Brücken

Kunstwerk mit Panoramblick aufs Ruhrgebiet

Dafür wurde die Firma Zetcon engagiert, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ist. Für den Teamleiter ist dieser Auftrag ein besonderer: "Sonst sind wir viel bei Brücken unterwegs und das ist ja wirklich ein Kunstbauwerk und das ist für uns auch nicht alltäglich. Deswegen freuen wir uns, dass wir das prüfen können."

Kosten für die Wartung im fünfstelligen Bereich

Insgesamt vier Tage sollen die Wartungsarbeiten dauern. Sollte mehr Zeit benötigt werden, bleibt das Tetraeder auch noch am Freitag für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Alle sechs Jahre muss diese große Hauptprüfung gemacht werden, das ist gesetzlich vorgegeben.

Jede Schraube wird penibel geprüft

Eine kostspielige Angelegenheit für den Regionalverband Ruhr, der für das Tetraeder verantwortlich ist: "Für so eine Hauptprüfung, da liegt man schon so im fünfstelligen Bereich. Also alle sechs Jahre hat man da schon eine größere Investition." Darüber hinaus gibt es alle drei Jahre noch eine einfache Prüfung und jährlich eine Besichtigung, um sicher zu stellen, dass die Aussichtsplattform intakt ist.

Panoramblick über den Ruhrpott

Das Tetraeder an der Halde an der Beckstraße ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Touristinnen und Touristen, aber auch Menschen aus dem ganzen Ruhrgebiet. Die höchste Aussichtsplattform befindet sich in 38 Meter Höhe. Von dort aus hat man eine Panoramaaussicht über den Ruhrpott.

