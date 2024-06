Großes Wiedersehen beim 26. Dortmunder Tatort: Ein Original kehrt heim

"Steffi, geh mal weiter nach links ", ruft Regisseur Torsten Fischer. "Achtung bitte, wir drehen!" Konzentration beim Produktionsteam. Neugierige Blicke bei einigen Hotelgästen: " Wir sind nur für eine Nacht in Dortmund für ein Seminar. Dass ich hier im Hotel jetzt auch noch beim Tatort-Dreh zugucken darf, ist klasse! ", flüstert ein Mann uns im Rausgehen zu.

Es fühlt sich vertraut an, irgendwie ein bisschen wie Familie Stefan Konarske über seine Rückkehr

Es ist eine luxuriöse Adresse, an der das Produktionsteam des Tatorts ein Set eingerichtet hat: in der Lobby eines Dortmunder Hotels, direkt am Wall in der Innenstadt. Vor dem Hoteleingang steht ein großer Produktions-LKW. Innen: Lichtstative, Kameras, Scheinwerfer. Stefanie Reinsperger spielt in ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog gerade eine konspirative Szene.

Tatort-Team für zwei Wochen in Dortmund

Seit dem 4. Juni dreht das Tatort Team in Dortmund die neue Folge mit dem Titel " Abstellgleis ". Es ist der 26. Fall für Hauptkommissar Peter Faber, der inzwischen mit anderen Kollegen zusammen arbeitet, als zu Beginn der Dortmund-Reihe 2012.

Doch ein alter Bekannter taucht nach acht Jahren wieder auf: Stefan Konarske, als Daniel Kossik. Konarske gehörte zum ersten Ermittler-Team in Dortmund. Aus privaten Gründen schied der Schauspieler 2016 aus der Serie aus, um sich in seiner Wahlheimat Paris anderen Projekten zu widmen.