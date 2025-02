Man habe in den letzten Wochen kontinuierlich gepunktet, so Hecking, unter dessen Leitung die Westfalen 13 Zähler in 13 Spielen holten: " Der Glaube ist da, die Stimmung in der Kabine gut. Der Sieg gegen den BVB war wichtig, aber wir brauchen auch in naher Zukunft Siege. Die Mannschaft ist stabil, aber am Samstag steht wieder alles auf dem Prüfstand ."

Ohne Boadu und Passlack nach Wolfsburg

Hecking muss im Spiel beim Tabellenneunten wie schon gegen Dortmund jedoch auf seinen erfolgreichsten Stürmer Myron Boadu sowie auf Rechtsverteidiger Felix Passlack verzichten. Gut, dass zumindest im Sturm eine gute Alternative zur Verfügung steht.

Georgios Masouras war gegen den BVB mit zwei Treffern der Matchwinner. Der Grieche war erst vor zwei Wochen nach Bochum gewechselt. Besser hätte sein Heimdebüt für den neuen Club kaum laufen können. Von der Derby-Atmosphäre war er begeistert.

Masouras und Krauß als Stabilisatoren

" Die Teamkollegen haben mir vorher von der Stimmung im Derby erzählt. Aber solche Fans, so eine Atmosphäre, habe ich nicht erwartet ", schwärmte der 31-Jährige nach dem Triumph.