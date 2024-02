Ehemalige Tankstelle in Mülheim unter Denkmalschutz

Die Tankstelle in Mühlheim an der Ruhr ist in den 1950er Jahren gebaut worden. Weil sie gut erhalten ist, dokumentiert sie nach Ansicht der Denkmalschutzbehörde auf anschauliche Weise den Tankstellenbau der Wirtschaftswunderzeit.

Authentischer Bau der Wirtschaftswunderzeit

Getankt wird hier allerdings schon lange nicht mehr. Der Inhaber nutzt den Bau als Autowerkstatt und Verkaufsraum für seinen Gebrauchtwarenhandel. Dass er jetzt nicht mehr nach belieben schalten und walten kann, stört ihn nicht.

Er nennt sich Obi und sagt: "Es kann auf jeden Fall nicht einfach jemand herkommen und sagen: wir stampfen das jetzt alles mal ein. " Für ihn ist die Werkstatt nicht einfach irgendeine Werkstatt. Sie ist eine Anlaufstelle für auto- und sportbegeisterte Jungs aus dem Stadtteil. Dass er die Farbe der Fensterrahmen jetzt nicht mehr selbst bestimmen darf, interessiert ihn wenig.

Geteilte Meinungen

Ein paar Straßen weiter will die Stadt noch eine andere Tankstelle unter Denkmalschutz stellen. Deren Besitzer ist stinksauer. Er will sie eigentlich renovieren lassen und hat Angst, dass er das nicht so ohne Weiteres darf. Man könnte den Denkmalschutz aufheben lassen. Aber das kostet Zeit. Und Nerven.

