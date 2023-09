Streit um A59-Ausbau in Duisburg

Die Sitzung fand wegen des großen öffentlichen Interesses im Duisburger Fußballstadion statt. Einziges Thema: Die zukünftige Gestaltung der Autobahn 59. Sie soll zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Marxloh sechs- bis achtspurig ausgebaut werden. Ebenso sollen die Kreuze und sämtliche Anschlussstellen angepasst werden.

Hochtrasse oder Tunnel?

Die zuständige Autobahn GmbH plant, die neue Autobahn in sogenannter Troglage in Hamborn und als Hochstraße in Meiderich zu realisieren. Die Stadt Duisburg sieht in dem Bau für die Anwohner eine enorme Belastung, zudem würde die Trasse die Stadt baulich in zwei Teile spalten.

Auch Anwohner Peter Fiebich machte sich im August in der Lokalzeit aus Duisburg Sorgen, sollte die Trasse direkt vor seinem Haus gebaut werden: " Das ist schon ein bisschen beängstigend, dann haben wir hier überhaupt keine Sonne mehr, dann wohnen wir unter einer Brücke – das ist nicht so toll. Und wenn man Eigentum hat, dann wird der Wert geschmälert. Also quasi eine Zwangsenteignung. "

Duisburger Politik fordert Tunnel-Lösung

Am Ende der Sondersitzung positionierte sich der Rat der Stadt Duisburg erneut eindeutig und lehnte den sechsstreifigen Ausbau der A59 in der Entwurfsfassung der Autobahn GmbH des Bundes ( AdB ) mit großer Mehrheit ab.

Stattdessen will die Stadt eine Überdeckelung des Troges in Hamborn und eine Tunnellösung in Meiderich. Die Autobahn GmbH verweist darauf, dass die " zu Grunde liegende Variante, nämlich die Troglage und die Hochstraße, bei der Abwägung gegenüber allen anderen Varianten am besten abgeschnitten " hat.

Bis zum 4. Oktober können Anwohner noch Einwendungen gegen die Pläne einbringen. 2026 soll mit Baubeginn der Berliner Brücke der Start für den Ausbau beginnen.